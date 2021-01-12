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رياضة

موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:26 ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي ضد الزمالك
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عبدالله هشام
يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

ومن المقرر ان تذاع مباراة المصري البورسعيدي والزمالك عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى فريق الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها في مسابقة الدوري والاستمرار في صراع صدارة الترتيب . 

وحقق الزمالك 4 انتصارات على كل من المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد وبنفس النتيجة امام سموحة والفوز على انبي بنتيجة هدفين مقابل هدف واخيرا ثلاثية نظيفة أمام طلائع الجيش .

وتعادل الزمالك في مباراة واحدة أمام بيراميدز . 

بينما يحاول فريق المصري البورسعيدي تحقيق الفوز ووقف نزيف النقاط الذي يلاحقه منذ انطلاق المسابقة حيث سقط في فخ التعادل خلال 4 مباريات وحقق الفوز في مواجهتين فقط . 

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة وجاء المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط .
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