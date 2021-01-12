موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصري الممتاز .





ومن المقرر ان تذاع مباراة المصري البورسعيدي والزمالك عبر قناة ON Time Sports 1 HD.





ويسعى فريق الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها في مسابقة الدوري والاستمرار في صراع صدارة الترتيب .





وحقق الزمالك 4 انتصارات على كل من المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد وبنفس النتيجة امام سموحة والفوز على انبي بنتيجة هدفين مقابل هدف واخيرا ثلاثية نظيفة أمام طلائع الجيش .





وتعادل الزمالك في مباراة واحدة أمام بيراميدز .





بينما يحاول فريق المصري البورسعيدي تحقيق الفوز ووقف نزيف النقاط الذي يلاحقه منذ انطلاق المسابقة حيث سقط في فخ التعادل خلال 4 مباريات وحقق الفوز في مواجهتين فقط .





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة وجاء المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط .