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أخبار البلد

حدث ليلا.. فيسبوك يصدر قرارا بشأن انتخابات أمريكا.. شوبير يخوض انتخابات الجبلاية.. طرح أغنية كأس العالم لليد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:27 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء نرصد أبرزها.

أعلنت شركة فيسبوك، حظر جميع الصفحات الأمريكية التي تدعو إلى وقف تزوير نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، stop the steal. 

قال طه السيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، إنه يرفض حديث سامي الشيشيني عن غزل المحلة لأنه فريق عريق وفرصته كبيرة في البقاء بالدوري الممتاز.

ألقت السلطات الأمريكية القبض على ضابطين في الكونجرس الأمريكي، وذلك بتهمة الضلوع في أحداث الشغب بمبنى الكونجرس. 

دعا ما يقرب من عشرين عضوًا جمهوريًا سابقًا في الكونجرس الأمريكي إلى مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في بيان مشترك يتهمه بـ "تنظيم تمرد على الدولة". 

أطلق الفنان تامر حسني أغنية "ارفع إيدك" وهي الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر.

أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، من منصبه، في رسالة له إلى الوزارة.

وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن، بداية من اليوم وحتى 24 يناير. 

أعلن الإعلامي سيف زاهر ترشح أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق على منصب الرئيس في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

أكد الاتحاد الأوروبي أن رفع إيران لتخصيب اليورانيوم انتهاك صارم للاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى. 

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عمله على وصول لقاح فيروس كورونا المستجد بشكل آمن ومجاني إلى كل أمريكي. 

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة. 
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