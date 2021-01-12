إزالة ٣ حالات تعد بالبناء على أرض زراعية في المهد بغرب الأقصر.. صور

أعلن العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر،أن حملة الإزالات أسفرت عن إزالة ٣ مخالفات تعدٍ بالبناء على أرض زراعية في المهد.

















وتمت إزالة مخالفة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية على مساحة ٢ قيراط بحوض الخرازة بناحية حاجر قرية الرياينة، كما تم إزالة مخالفة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية على مساحة و ٢ قيراط بحوض البورة بحاجر قرية الرياينة.









وبناحية جسر الحجر، تم إزالة مخالفة تعدٍ بعمل سور خرساني بطول ٥٠ مترا على أرض زراعية بحوض نصر الدين بقرية الرياينة.









كما تمت إزالة جميع المخالفات في المهد على كامل المسطح، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.









يأتى ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر في التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.







