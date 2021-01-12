درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-1-2021 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12- 1- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وتشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد، ونشهد حالة من التقلبات جوية.





وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائلا للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:





القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25

مطروح الصغرى 14 والعظمى 24

دمياط الصغرى 18 والعظمى 25

بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27

الاقصر الصغرى 13 والعظمى 30



