ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية للتخلص من الوزن الزائد.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:56 ص
تمارين خاصة بالعضلات
تمارين خاصة بالعضلات الجانبية للبطن
Advertisements
ريهام فيكتور
قدمت فالنتينا، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة خاصة بالعضلات الجانبية للبطن والتخلص من الوزن الزائد.


عضلات البطن لا تعطي فقط مظهرا جماليا للجسم وإنما تعطي إيحاء بالقوة، ولكن الحصول على جذع قوي Stable Core يحسن من أدائك الرياضي ويزيد سرعتك وقوة تحملك ويحميك من الإصابات في تمارين الحديد، لافتة إلى أن تمارين البطن لمدة 8 أسابيع تزيد من اللياقة البدنية للعدائيين.


وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.


وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.


وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن وتقوية العضلات.. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لإنقاص الوزن وتقوية العضلات.. فيديو

تمارين رياضية من صباح البلد لتقوية عضلات الظهر .. فيديو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

لتقوية عضلات البطن والظهر..تمارين رياضية مناسبة لكافة الأعمار

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات وإنقاص الوزن.. فيديو

ترشيحاتنا

بلا أعراض.. تفاصيل إصابة رئيس البرتغال بكورونا

ظالم أم مظلوم.. جدل واسع عن حقيقة قصة محارب السرطان

علامة مؤرقة تصاحب متعافى فيروس كورونا

عادت بأحدهم في نعش من السويد.. تعرف على عدد زيجات ليلى فوزي في ذكرى وفاتها

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر يجعل الله يظلك تحت عرشه.. ردده عند مسح الرأس

أخبار التكنولوجيا..اشتر آيفون X بـ 5700 جنيه .. شركة مغمورة تربح 605 ملايين دولار في لمح البصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت ثاني مرة.. زيادة جديدة في أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2021.. صور

مواصفات وأسعار شيري أريزو 5 موديل 2021.. تعرف عليها | صور

شاهد .. تصميم تخيلي لـ أوديA8 موديل 2022