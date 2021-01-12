لجميع الأعمار.. تمارين رياضية للتخلص من الوزن الزائد.. فيديو

قدمت فالنتينا، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة خاصة بالعضلات الجانبية للبطن والتخلص من الوزن الزائد.









عضلات البطن لا تعطي فقط مظهرا جماليا للجسم وإنما تعطي إيحاء بالقوة، ولكن الحصول على جذع قوي Stable Core يحسن من أدائك الرياضي ويزيد سرعتك وقوة تحملك ويحميك من الإصابات في تمارين الحديد، لافتة إلى أن تمارين البطن لمدة 8 أسابيع تزيد من اللياقة البدنية للعدائيين.









وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.









وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.







