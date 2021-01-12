جامعة القاهرة تنفذ خطتها للتحول الرقمي.. إبرام اتفاقيات تعاون وإنشاء فرع دولي لها.. ومحمود علم الدين: نتبنى برامج جديدة وأصبحنا منافسًا للجامعات العالمية

رئيس جامعة القاهرة: نسعى لإنهاء فرع جامعة القاهرة وفقًا لأحدث الإمكانيات



محمود علم الدين: أصبحنا ننافس الجامعات الدولية بشهادة التصنيفات العالمية









في ظل تطورها الدائم وتنفيذ خطتها لكي تصبح جامعة ذكية من الجيل الثالث، تعمل جامعة القاهرة على تطوير برامجها الدراسية باستمرار، وعمل اتفاقيات تعاون مع الجامعات العالمية في هذا الإطار، وتوفير جميع الإمكانيات التكنولوجية والبشرية لتدريس هذه البرامج لطلابها، لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية في مختلف المجالات.









واستكمالا لخطة جامعة القاهرة في تحويلها لجامعة ذكية، تعمل الجامعة على إنهاء الفرع الدولي لها، على أعلى المستويات التي تواكب الجامعات العالمية، سواء من حيث التصميم أو التخصصات والبرامج الدراسية التي ستدرسها لمنتسبي هذا الفرع، وفي السطور القادمة نستعرض الخطة التي تنفذها جامعة القاهرة، والتخصصات الموجودة بهذا الفرع وموعد انطلاق الدراسة به.









وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أثناء جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع الفرع الدولي لجامعة القاهرة، إن حجم الإنجازات في هذا المشروع يتم بكفاءة عالية، وذلك لإنهائه بالشكل الذي يليق بجامعة القاهرة ومكانتها وسط الجامعات، حيث إنه من المقرر افتتاح هذا الفرع خلال شهر يونيو المقبل من العام الجاري.









وتحرص جامعة القاهرة على أن يكون الفرع الدولي لها بنفس مستوى الصرح الأصلي العريق للجامعة، لصناعة تراث جديد خاص بها، وذلك من خلال إنشاء جامعة دولية على أعلى المستويات، بحيث تكون مواكبة للجامعات العالمية سواء من حيث التصميم، أو برامجها وتخصصاتها التي تدرسها لطلابها، لتخريج أجيال قادرة على العمل في المجالات المحلية والدولية.









وتلتزم الإدارة الهندسية للشركة القائمة بعملية الإنشاء لهذا الفرع بجميع المقاييس الدولية والأكواد العالمية، حيث يتم تصميمه وتجهيزه على نفس مستوى الجامعة الأم.













من جانبه، أوضح الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أنه يتم العمل على الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة.









وقال "علم الدين"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن فرع جامعة القاهرة الدولي يتم إنشاؤه وتصميمه وفقًا لأحدث التصميمات الحديثة، حيث تقوم فكرة هذا الفرع على تبني البرامج الحديثة في مختلف المجالات والتخصصات العلمية.









وأضاف أنه تتم دراسة هذه البرامج بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية، وعلى أيدي خبراء ومتخصصين يتم إيفادهم للفرع الدولي للجامعة، وتدريس هذه المقررات للطلاب، لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية في مختلف التخصصات والمجالات.









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وتابع: "كما أنه سيكون هناك تعاون مشترك مع جامعات دولية في مجالات العلوم المختلفة، مثل جامعة ولاية جورجيا وجامعة سانت فرانسيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة، وجامعة السوربون بفرنسا، إضافة إلى جامعة هامبرج بألمانيا، وجامعة ماسترخت بهولندا، وجامعة جياوتوينج، وأكاديمية شنغهاي للعلوم، ومنظمة العمل الدولية".









ونوه إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يشتمل على برامج في مجالات متنوعة، حيث تشتمل على برامج العلوم المالية والإدارية، وبرامج العلوم السياسية والاقتصاد، وبرامج علوم القانون، وبرامج علوم الأرض، وبرامج الفيزياء المتقدمة، وبرامج العلوم الهندسية، وبرامج العلوم البيولوجية، وبرامج العلوم الإنسانية، إضافة إلى برامج متنوعة أخرى.









جدير بالذكر أنه لا توجد كليات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، حيث إنه يقوم على فكرة البرامج العلمية المشتركة مع الجامعات الأجنبية.









كما أنه يعتمد على نظام جامعة البرامج، حيث يوجد لكل برنامج نظام إداري قائم بذاته، ويتضمن مجلس إدارة للبرنامج، وتم اختيار البرامج وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتتنوع البرامج الأكاديمية بالفرع الدولي لجامعة القاهرة ولكل برنامج شروط خاصة به، والتي يقوم مكتب التنسيق بوضعها.









ويوجد به برامج دبلومات وماجستير ودكتوراه، أكاديمية ومهنية، في نفس تخصصات البرامج العلمية، حيث يتقدم الطلاب الراغبون في الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بتقديم طلب التحاق، ويتم إجراء مقابلة شخصية لهم سواء في مقر الجامعة أو إلكترونيا، وذلك لتقييم مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق.