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أخبار البلد

بشرى سارة .. كورونا ينتهي من العالم في هذه الحالة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:32 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
ينتظر الملايين حول العالم خبرا سارا وحيدا على مدار الشهور القليلة الماضية وهو إعلان انتهاء فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها ، وعلى الرغم من اقتراب تحقق ذلك مع نهاية العام الماضي، إلا أن ظهور سلالات جديدة من الفيروس أحبط تلك الآمال . 

وقد يكون سؤال " متى ينتهي فيروس كورونا " بلا إجابة حاسمة حتى الآن ، إلا أن اللقاحات التي تعمل عليها عدد من دول العالم ترفع الآمال في التخلص من الوباء قريبا. 

حول هذا الشأن، قال الدكتور أسامة حمدى، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه إذا حصل 70% من العالم على اللقاح سينتهي فيروس كورونا  وهو ما حصل مع الجدرى، وشلل الأطفال، فالفيروس كائن ميت، وليس حيًّا، فهو ينتقل إلى الكائن الحى لكى ينتشر.


وأضاف أن لقاح كورونا لا يختلف عن لقاح الإنفلونزا الموسمية، فالأعراض الجانبية بسيطة للغاية، فاختبارات المرحلة الثالثة، الأعراض الجانبية بسيطة، لأن البعض يعانى من الفوبيا،  وأقصى ما فيها  من أعراض "فى الجسم"، مثل دور الأنفلونزا، ويستغرق يوم، وهناك ارتفاع درجة الحرارة، فأنا حصلت على لقاح مودرنا . 

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