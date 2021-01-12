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شاهد.. لحظة أداء مجموعة من نواب البرلمان الجدد اليمين الدستورية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:49 ص
نائب بالبرلمان
نائب بالبرلمان
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نورهان رأفت
أدى كل من النواب سيد حنفي طه، وخالد القط، وعلي عبد الونيس السواح، وحشمت أبو حجر، وخالد الطنطاوي، وأحمد الطيبي، وعرفه صالح، وعيد حماد، وعبد النعيم حامد، وأشرف سردينة، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب. 

وانطلقت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021 برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، لكونها أكبر الأعضاء سنا، وذلك وفقًا لنص المادة 115 من الدستور، التي تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة انتخاب رئيس المجلس، حيث نصت  المادة 12 على أنه: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
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