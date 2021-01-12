6 أشهر.. غلق طريق الثلاجة بالبدرشين كليا

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء تحويلات مرورية لغلق طريق الثلاجة بالجيزة، لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى مزلقان (المرازيق/طريق الثلاجة) بدائرة مركز شرطة البدرشين.





سيتم إغلاق طريق الثلاجة كليا من أمام المزلقان فى الإتجاهين وذلك لمدة 6 أشهر.





ويتم تنفيذ التحويلات المرورية، حيث يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من طريق المريوطية وطريق أسيوط الزراعى وترغب فى السير إتجاه طريق الثلاجة مرورًا بمزلقان المرازيق ذهابًا وإيابًا تسلك طريق الدكمى والذى يبعد عن طريق الثلاجة ما يقرب من (1,5كيلو متر ) .





وتقوم الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال.



