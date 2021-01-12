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أخبار العالم

روسيا تعلن احتمالية تنظيم مفاوضات بين الأفغان داخل أراضيها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:36 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن بلاده قد تستطيع تنظيم وإجراء مفاوضات بين الأفغان داخل روسيا، مؤكدا أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالتوقيت.

وقال كابولوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الثلاثاء/ - "قد تكون هناك إمكانية إجراء مفاوضات بين الأفغان على الأراضي الروسية، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك والتنبؤ بأي مواعيد".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إذا توقفت عملية المفاوضات بين الأفغان، فنحن مستعدون لبذل جهود إضافية في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف، بما في ذلك الترويكا الموسعة وصيغة موسكو، لحث الطرفين المتحاربين على بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد أيد في وقت سابق دعوة مستشاره للأمن القومي حمد الله محب لنقل الجولات القادمة من مفاوضات السلام الجارية مع حركة طالبان من قطر إلى داخل البلاد، قائلا: "إن حكومته مستعدة للتفاوض مع طالبان حول أي موقع داخل أفغانستان لإجراء المفاوضات".
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