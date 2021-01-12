روسيا تعلن احتمالية تنظيم مفاوضات بين الأفغان داخل أراضيها

أعلن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن بلاده قد تستطيع تنظيم وإجراء مفاوضات بين الأفغان داخل روسيا، مؤكدا أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالتوقيت.



وقال كابولوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الثلاثاء/ - "قد تكون هناك إمكانية إجراء مفاوضات بين الأفغان على الأراضي الروسية، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك والتنبؤ بأي مواعيد".



وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إذا توقفت عملية المفاوضات بين الأفغان، فنحن مستعدون لبذل جهود إضافية في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف، بما في ذلك الترويكا الموسعة وصيغة موسكو، لحث الطرفين المتحاربين على بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن".