مراجعة المادة 4 مرات .. خبير تعليمي يقدم نصائح للطلاب إستعدادً للاختبارات بعد إنتهاء الدراسة "أون لاين "

قال الدكتور " تامر شوقي " الخبير التعليمي بجامعة عين شمس ،أن تأجيل الأختبارات فرصة للطلاب يجب عليهم أستغلالها بشكل جيد ، لافتًا الى أهمية أستغلال الوقت ومراجعة كافة المقررات الدراسية بشكل مستمر حيث أنه من المفضل ان يراجع الطالب المادة الدراسية أكثر من مرة ويفضل اربع مرات حتي يصل الى مرحلة إتقان التعلم





وأوضح " شوقي " خلال تصريحاتة لموقع " صدى البلد " أن الإختبارات قد تاتي موضوعية أى "الأختيار من متعدد" ويعتبر هذا النوع من الإختبارت يعمل على أختيار تفاصيل المواد وليس كلها كالإختبارت المقالية ، مؤكدًا على أن الإختبارت للطلاب الجامعين ليست الهدف منها النجاح فقط ولكن إتقان مهارات تخصصة لتطبيقها فى سوق العمل بعد التخرج





ولفت الخبير التعليمي الى أهمية حرص الطلاب علي إتخاذ التدابير الوقائية في حالة خروجهم خارج المنازل حتي لا تنتقل العدوى الى أسرتة ، مشيرًا الى أهمية ممارسة الرياضة للشباب لتنشيط الدورة الدموية وتجديد الخلايا العصبية التي تساعدة في إستذكار المواد الدراسية بصورة إيجابية





وأستطرد ، الى أهمية تنظيم جدول غذائي والحفاظ علي العناصر الغذائية التي يطلبها الجسم ، ناصحًا الطلاب بالإبتعاد عن الأكلات سريعة التحضير والمشروبات الغذائية التى قد تهدم الجسم