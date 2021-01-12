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أخبار البلد

إنفوجراف .. توقعات بنمو الاقتصاد المصري إلى 2.7% خلال 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الثلاثاء، حول توقعات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 2.7% في عام 2020/ 2021.  

وأوضح الإنفوجراف أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 2.7% في عام 2020/ 2021، و5.8% في عام 2021/2022. ووفقًا للبنك، فإن الاقتصاد المصري قد تجنب حدوث انكماش في عام 2020، وخلال جائحة كورونا؛ نتيجة لما حققه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية في السنوات الثلاث السابقة.

وأشار إلى أن هذا فضلًا عن أن قوة الاستهلاك في مصر خلال العام المنتهي قد أسهمت في تعويض تأثر كل من السياحة والاستثمار جراء الجائحة، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع المالي وقطاعات أخرى.

ويذكر أنه في يونيو2020 كان البنك الدولي قد توقع نموا اقتصاديا لمصر في عام 2019/ 2020 يصل إلى 3%، إلا أنه قد رفع توقعاته للعام نفسه لتصل إلى 3.6%.
إنفوجراف .. توقعات بنمو الاقتصاد المصري إلى 2.7% خلال 2021
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