حملات مشددة لضبط المخالفات في البحيرة.. رفع 180 حالة إشغال في الشوارع والميادين الرئيسية.. التحفظ على 40 شيشة.. وغلق 29 مركزا للدروس الخصوصية

توقيع الغرامة الفورية على 21 مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة بإيتاي البارود

غلق مقهى و3 مراكز للدروس الخصوصية





وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وكذلك غلق المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





في السياق ذاته، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز أسفرت عن الآتي:







- رفع 181 حالة إشغال من الشوارع والميادين الرئيسية و الفرعية بمدينة دمنهور، كما تم ضبط 20 محل مخالف للاشتراطات البيئية حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





- رفع 120 حالة إشغال والتحفظ علي 40 شيشة بمركز كفر الدوار، كما تم توقيع الغرامة الفورية على 21 مخالفا لعدم ارتداء الكمامة بايتاي البارود.





يذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 93 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بالشوارع والميادين.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات إشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن الآتي:





- رفع 249 حالة إشغال وغلق مقهى مخالف بمدينة دمنهور.

- إزالة 35 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن فراشات وكراسي بمركز أبوحمص.

- إزالة 142 حالة إشغال ومصادرة 12 شيشة بمركز كفر الدوار.

- مصادرة 50 شيشة بالمرور على المقاهي بمركز حوش عيسي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المقاهي.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارة التعليمية في نطاق 4 مراكز وأسفر عن الآتي:

- رفع 85 حالة إشغال بحوش عيسي





- رفع 329 حالة إشغال بشوارع وميادين دمنهور

- إزالة حالتين اشغال طريق عبارة عن فروشات فاكهه بالمحمودية.

- مصادرة 95 شيشة و16 كرسي بالمرور علي المقاهي بكوم حمادة.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة، بالتنسيق مع إدارتي الرقابة المتابعة والبيئة وقسم الإشغالات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة، وكذا الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة.





وأسفرت الحملة عن غلق مقهى وثلاثة مراكز للدروس الخصوصية وضبط ومصادرة ٣١ شيشة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم غلق وتشميع 29 مركز للدروس الخصوصية بنطاق 8 مراكز بنطاق المحافظة، لافتا أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.





وتفعيلا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 بتشكيل لجنة بكل مركز للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز (كفر الدوار - الرحمانية - ايتاى البارود - شبراخيت - الدلنجات - حوش عيسى - أبو حمص - رشيد - كوم حمادة - بندر ومركز دمنهور - المحمودية).





وأسفر المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات على غلق وتشميع 3 مقرات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وفى كفر الدوار تم المرور علي المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 5 بنطاق مجلس قرية بولين، كما تم مرور اللجنة على منطقة الشونة وعزبة عنبر ومنطقة ابوبكر الصديق الابتدائية والاعدادية ومنطقة مدرسة حوش عيسى الابتدائية ووجدت جميعها مغلقة، وفى ابو حمص تم وجود مقر للدروس الخصوصية بعمارة تحت الانشاء وتم الغلق والتشميع وإحالته للشئون القانونية.





كما تم غلق 3 مقرات بمركز رشيد بشارع الصاغة و شارع الصالون الأخضر وشارع الشيخ وتم غلق 4 مراكز والتشميع بالشمع الاحمر من قبل الوحدة المحلية بكفر الدوار، وغلق وتشميع 7 مقرات خلف المحافظة وارض ادمون ومشتل كرم، كما تم المرور بقرية سنبادة وسرنباى وتم ضبط 5 من المعلمين خلال إعطاء الدروس الخصوصية بمنازلهم وتم صرف كل الطلاب.





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