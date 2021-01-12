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رياضة

قبل انطلاق مونديال اليد .. كورونا يجتاح منتخب أمريكا ويصيب 18 لاعبا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:55 م
منتخب أمريكا
منتخب أمريكا
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محمد سمير

ضرب فيروس كورونا صفوف المنتخب الأمريكي لكرة اليد، قبل يوم واحد من انطلاق بطولة العالم لكرة اليد 2021 المقامة في مصر .

ووفقا لما نشره موقع "aftenposten" النرويجي أن نتائج المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا فى أعضاء الفريق، اثبتت إيجابية عينات ١٨ لاعبا من بينهم المدير الفني لمنتخب أمريكا لكرة اليد.

ويقع المنتخب الأمريكي في المجموعة الخامسة بجوار كل من النرويج والنمسا وفرنسا. 

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة بين 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة ٣٢ منتخبا في نسخة استثنائية.
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