قبل انطلاق مونديال اليد .. كورونا يجتاح منتخب أمريكا ويصيب 18 لاعبا

ضرب فيروس كورونا صفوف المنتخب الأمريكي لكرة اليد، قبل يوم واحد من انطلاق بطولة العالم لكرة اليد 2021 المقامة في مصر .
ووفقا لما نشره موقع "aftenposten" النرويجي أن نتائج المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا فى أعضاء الفريق، اثبتت إيجابية عينات ١٨ لاعبا من بينهم المدير الفني لمنتخب أمريكا لكرة اليد.
ويقع المنتخب الأمريكي في المجموعة الخامسة بجوار كل من النرويج والنمسا وفرنسا.
وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة بين 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة ٣٢ منتخبا في نسخة استثنائية.