تصفيق حار بمجلس النواب بعد أداء علي عبد العال اليمين الدستورية.. شاهد

أدى الدكتور على عبد العال ، اليمين الدستورية، منذ قليل ، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ، وبمجرد انتهائه من أداء القسم قام نواب المجلس المتواجدين في القاعة بالتصفيق الحار له .





وطالبت النائبة فريدة الشوباشي أعضاء مجلس النواب الجدد من القائمة والمعنيين بالتزام الإجراءات الاحترازية نظرا للظروف الصحية الطارئة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.





واعتلت النائبة فريدة الشوباشي منصة رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، مع بدء الجلسة الافتتاحية، كأول امرأة تترأس المجلس في تاريخ البرلمان، حيث طالبت الأعضاء بالهدوء والالتزام بنص القسم.





حرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الأحمر، مدعمة بشريط أبيض، ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبى.