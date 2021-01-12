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بما تملكه من إمكانيات.. نصر سالم: القوات المسلحة ستستمر في دعم الشعب حتى انتهاء جائحة كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:32 م
جهود القوات المسلحة
جهود القوات المسلحة في تطهير المنشآت لمواجهة فيروس كورونا
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ندى رأفت

قال اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن دور القوات المسلحة المصرية الأساسي هو حماية مصر وشعبها من أي مخاطر تواجهها، مشيرًا إلى أن في الوقت الحالي أكثر ما يهدد مصر هذا الوباء " كوفيد -19 " .

وأضاف " نصر سالم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحنا مصري " المُذاع على فضائية "الأولى" ، أن القوات المسلحة بما تملكه من إمكانيات سواء كانت في الحرب الكيماوية، أو الخدمات الطبية، أو الهيئة الهندسية ، وفي جميع المجالات، معقبًا: "لديها إمكانيات كثيرة، وهذا ينطبق على تطوير المنشآت، وتطوير الأفراد، وتطوير المعدات".

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أنه وفقًا لهذه الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها القوات المسلحة ، يأتي الدور الناجح لهم ، وكيفية استخدام ما لديها من إمكانيات في حماية شعبها وتطوير أهدافها ، وبالتالي قامت القوات المسلحة بتطهير جميع الأماكن المزدحمة بالأفراد ، والميادين ، والمنشآت ، ومحطات السكك الحديدية ، وأي مكان يوجد به أفراد عُرضى لإنتقال العدوى.

وأكد "سالم"، أنه منذ الموجة الأولى من فيروس كورونا، وكانت القوات المسلحة سباقة في هذا الدور الناجح ، مؤكدًا على استمرار جهودهم حتى الآن من أجل دعم مؤسسات الدولة والشعب المصري ، لحين انتهاء هذه الجائحة تماما.

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