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رياضة

أنباء سارة.. 3 أسباب وراء تراجع نيمار عن الرحيل من باريس سان جيرمان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:31 م
نيمار
نيمار
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القسم الرياضي
جدد اللاعب "نيمار ديسلفا" نيته للتجديد مع فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي على عكس ما كان قد صرح به منذ ايام عن رغبته فى الرحيل.

وكان المهاجم البرازيلي قد رفض تجديد عقده بهدف الحصول على تجربة جديدة رشحتها الصحافة أنها ستكون في ناديه الإسباني السابق "برشلونة" الذي انتقل منه في عقد احتراف لمدة ثلاث سنوات.

وأرجع التليفزيون البرازيلي "اي سبورت أسباب تراجع نيمار عن قراره يرجع لعدة أسباب، أهمها،  شعور اللاعب بحب مشجعي البي اس جي له بعد تألقه الموسمين السابقين واعتراف اللاعب أنه لم يحظى بالقدر الكافي من التقدير كنجم اول داخل صفوف ناديه السابق "برشلونة" وحالة الانسجام الكبيرة بين اللاعب ومدرب باريس سان جيرمان التي أعلنها اللاعب مرارا.

ومن المنتظر أن تكشف إدارة النادي الستار عن العقد الجديد للاعب صاحب ال28 عاما وتفاصيل بنوده خلال ساعات.

وشارك نيمار في التدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، وعلق حساب النادي الباريسي على الصورة، قائلا:"أنباء سارة تبعث على الابتسامة".

وشفي النجم البرازيلي من إصابة تعرض لها في كاحل القدم الأيسر خلال مباراة فريقه أمام أولمبيك ليون، يوم 13 ديسمبر الماضي.

ويتحضر سان جيرمان لمباراة مرتقبة ضد غريمه أولمبيك مارسيليا، بعد الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي.
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