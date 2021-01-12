ويبنار.. الأمان الرقمي للصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين IFJ ملتقي رقمي بعنوان " كيف تتعامل كصحفي مع وسائل التواصل الإجتماعي بشكل أكثر أمانا" .
تقدم الويبنار الزميلة نهى لملوم مدرب السلامة المهنية والأمان الرقمي بالإتحاد الدولي للصحفيين من الساعة 4 الي الساعة 6 مساء يوم الجمعة 15 يناير 2021
يتضمن" الويبنار"
- الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.
- وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل
الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.
- التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي في عمله.
- الحماية من البرمجيات الخبيثة
يجيب "الويبنار" على الأسئلة التالية :
1/ كيف تتعامل مع الفيس بوك كصحفي بشكل آمن
2/كيف تؤمن حسابك على الفيس بوك
3/كيف يمكن أن يساعدك الفيس بوك فى عملك الصحفي
4/محاذير لا يجب أن تقع فيها خلال تواجدك على الفيس بوك
5/كيف تتحقق من صحة ما يتداول على منصة الفيس بوك
6/كيف تتعامل مع واتساب وتتفادى أفخاخ التصيد الإلكتروني والهاكينج "
7/هل هناك بدائل لتطبيقات أكثر امانًا
8/كيف تفعل وسائل الأمان على واتساب لحماية حسابك وبياناتك
تطبيق عملي بنهاية الورشة .
يرجي التسجيل لحضور الويبنار من هذا الرابط :
https://forms.gle/kkLLCKJW5L7ztEk97