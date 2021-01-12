ويبنار.. الأمان الرقمي للصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين IFJ ملتقي رقمي بعنوان " كيف تتعامل كصحفي مع وسائل التواصل الإجتماعي بشكل أكثر أمانا" .





تقدم الويبنار الزميلة نهى لملوم مدرب السلامة المهنية والأمان الرقمي بالإتحاد الدولي للصحفيين من الساعة 4 الي الساعة 6 مساء يوم الجمعة 15 يناير 2021





يتضمن" الويبنار"





- الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.





- وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل

الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.





- التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي في عمله.





- الحماية من البرمجيات الخبيثة





يجيب "الويبنار" على الأسئلة التالية :





1/ كيف تتعامل مع الفيس بوك كصحفي بشكل آمن





2/كيف تؤمن حسابك على الفيس بوك





3/كيف يمكن أن يساعدك الفيس بوك فى عملك الصحفي





4/محاذير لا يجب أن تقع فيها خلال تواجدك على الفيس بوك





5/كيف تتحقق من صحة ما يتداول على منصة الفيس بوك





6/كيف تتعامل مع واتساب وتتفادى أفخاخ التصيد الإلكتروني والهاكينج "





7/هل هناك بدائل لتطبيقات أكثر امانًا





8/كيف تفعل وسائل الأمان على واتساب لحماية حسابك وبياناتك





تطبيق عملي بنهاية الورشة .





يرجي التسجيل لحضور الويبنار من هذا الرابط :