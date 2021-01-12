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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. كارثة جديدة تهدد المستخدمين في واتساب.. و4 حقائق لا تعرفها عن تطبيق سيجنال

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:02 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


مع قيام تطبيق واتسآب بتغيير خصوصية المستخدمين بحيث سيجبر جميع مستخدميه على الموافقة على القرارات التى تجعلهم يشاركون معظم بياناتهم الشخصية مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات، اندفع عدد كبير من المستخدمين إلى التخلى عن واتسآب واستخدام تطبيق سيجنال الذى يعتبر أكثر تشفيرا وأمانا لخصوصية المستخدمين ولا تقوم بمشاركة البيانات.


سببت تغريدة أغنى رجل فى العالم، إيلون ماسك، تحولا كبيرا دفع المستخدمين إلى تحميل تطبيق سيجنال Signal بدلا من واتسآب لتوفيره خصوصية كبيرة للمستخدمين وعدم مشاركته بياناتهم الشخصية، بعد القارات الأخيرة التى أعلنها واتسآب بمشاركة بيانات مستخدميه مع  فيسبوك. 


شهدت عمليات تحميل تطبيقات الدردشة Signal سيجنال و Telegram تيليجرم زيادة هائلة وصلت إلى حد غير مسبوق، وذلك بعد قرارات تطبيق واتسآب WhatsApp الخاصة بتغيير سياسة الخصوصية، والتى تنص على أنه يجب على المستخدمين مشاركة معظم البيانات الشخصية الخاصة بهم مع تطبيق فيسبوك وعدد من التطبيقات الأخرى. 


فى الوقت الذى لايزال فيه أكثر من 2 مليار مستخدم لتطبيق WhatsApp واتساب يتخذون قرارات بشأن حذف التطبيق أو الإبقاء عليه بعد مشكلة تغيير سياسة الخصوصية فى التطبيق، والتى تتضمن إجبار جميع المستخدمين على الموافقة على مشاركة بياناتهم الخاصة مع عدد من التطبيقات على رأسها فيسبوك، ظهرت كارثة جديدة تهدد المستخدمين فى واتساب.


كشفت تسريبات جديدة بشأن  قلم S Pen الذكى الذى سيأتى مع هواتف Samsung S21 ،أنه سيتم توفيره مع هاتف Galaxy S21 Ultra فقط ولن يأتى مع باقى هواتف المجموعة مثل هاتف  Galaxy S21 أو Galaxy S21 Plus . 



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