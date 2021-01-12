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محافظات

بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي بأبوتشت

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:42 م
محافظ قنا
محافظ قنا
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يوسف رجب

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية بالكوبري العلوي والذي سيتم تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديدبمدينة أبوتشت، وذلك بحضور الدكتور قدري الشعيني، رئيس مدينة أبوتشت و عدد من مهندسي الشركة المنفذه

أوضح الداودي، أن الكوبري سوف يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية حوالي ٢٠٠ مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري وسوف يساهم بشكل كبير فى تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام.

و شدد المحافظ على مسئولى الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة فى التنفيذ. 

 وأكد محافظ قنا، الاهتمام الذى توليه الدولة بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية و تطوير شبكة الطرق والكبارى.


و أشار  إلى أن المحافظة شهدت فى الفترة الماضية طفرة كبيرة فى قطاع الكبارى، حيث تم إنشاء عدد من الكبارى أعلى خط السكة الحديد، منها "كوبرى نجع حمادى العلوى" بمرحلتيه الأولى والثانية، وكوبرى المعنا العلوى، وكوبرى قوص العلوى، بالإضافة إلى تطوير الكوبرى العلوى أعلى محطة سكك حديد قنا، هذا بالإضافة إلى محور التنمية "قوص – نقاده"بطول 19 كم على النيل.


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بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي بأبوتشت
بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي بأبوتشت
بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي بأبوتشت
بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي بأبوتشت
بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي بأبوتشت
بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي بأبوتشت
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