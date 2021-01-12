بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي بأبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية بالكوبري العلوي والذي سيتم تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديدبمدينة أبوتشت، وذلك بحضور الدكتور قدري الشعيني، رئيس مدينة أبوتشت و عدد من مهندسي الشركة المنفذه

وأكد محافظ قنا، الاهتمام الذى توليه الدولة بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية و تطوير شبكة الطرق والكبارى.





و أشار إلى أن المحافظة شهدت فى الفترة الماضية طفرة كبيرة فى قطاع الكبارى، حيث تم إنشاء عدد من الكبارى أعلى خط السكة الحديد، منها "كوبرى نجع حمادى العلوى" بمرحلتيه الأولى والثانية، وكوبرى المعنا العلوى، وكوبرى قوص العلوى، بالإضافة إلى تطوير الكوبرى العلوى أعلى محطة سكك حديد قنا، هذا بالإضافة إلى محور التنمية "قوص – نقاده"بطول 19 كم على النيل.

