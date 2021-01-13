جنايات القاهرة تحاكم صيدلياً استولى على أموال التأمين

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كيميائي صيدلى، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف جنيه، من مستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وكشف أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم "طه محمد"، كيميائي صيدلة، حاصل علي الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتي 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته "غادة رشاد" علي كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيها (مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيها)، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.

كما لوحظ زيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس مقداره 1001885 جنيهًا ( مليون وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيها)، مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن ثمن العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، و مبلغ مقداره 286200 جنيه ( مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه)، يمثل قدر الزيادة التي طرأت علي عناصر الذمة المالية " العقارات والسيارات".