سولاف درويش تحدد أبرز القوانين التي يعمل عليها مجلس النواب.. فيديو

قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب ، إن البرلمان قام بعمل العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي والقيام بالتطهير المستمر داخل غرف وقاعات البرلمان .
واضافت سولاف درويش خلال لقائها علي قناه اكسترا نيوز ، إن الأجندة التشريعية الان يتم مراجعتها ونعمل على ترتيب الأولويات حسب أهميتها وفقا للمتغيرات والوضع الدولي ووفقا إلى تداعيات فيروس كورونا خارجيا وداخليا .
واوضحت سولاف درويش ، أن أبرز القوانين المنتظر خروجها من مجلس النواب هي قوانين المحليات وقوانين التعديلات الاجتماعية مؤكدة علي ان تمثيل المرأة في هذا البرلمان يتجاوز 27% .