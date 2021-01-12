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سولاف درويش تحدد أبرز القوانين التي يعمل عليها مجلس النواب.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:39 م
سولاف درويش
سولاف درويش
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إبراهيم القادري
قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب ، إن البرلمان قام بعمل العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي والقيام بالتطهير المستمر داخل غرف وقاعات البرلمان .

واضافت سولاف درويش خلال لقائها علي قناه اكسترا نيوز ، إن الأجندة التشريعية الان يتم مراجعتها ونعمل على ترتيب الأولويات حسب أهميتها وفقا  للمتغيرات والوضع الدولي ووفقا إلى تداعيات فيروس كورونا خارجيا وداخليا .

واوضحت سولاف درويش ، أن أبرز القوانين المنتظر خروجها من مجلس النواب هي قوانين المحليات وقوانين التعديلات الاجتماعية مؤكدة علي ان تمثيل المرأة في هذا البرلمان يتجاوز 27% .
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