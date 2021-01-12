سولاف درويش تحدد أبرز القوانين التي يعمل عليها مجلس النواب.. فيديو

قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب ، إن البرلمان قام بعمل العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي والقيام بالتطهير المستمر داخل غرف وقاعات البرلمان .





واضافت سولاف درويش خلال لقائها علي قناه اكسترا نيوز ، إن الأجندة التشريعية الان يتم مراجعتها ونعمل على ترتيب الأولويات حسب أهميتها وفقا للمتغيرات والوضع الدولي ووفقا إلى تداعيات فيروس كورونا خارجيا وداخليا .



