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رياضة

بعد هدفه في مرمى النادي المصري.. إمام عاشور يتصدر تويتر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:52 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج امام عاشور بعد أحرازه الهدف الأول للزمالك في مرمى النادي المصري.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

 

و سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، بالجولة السابعة من الدوري الممتاز علي ملعب برج العرب بالإسكندرية. 

 

بدأت المباراة هادئة وشهدت الدقائق الأولي تحضيرات كثيرة من لاعبي الفريقين وسط حذر دفاعي كبير خوفا من هدف مبكر يربك الحسابات. 

 

وحاول لاعبو الزمالك اختراق دفاع المصري من خلال اللعب علي الأطراف واستغلال عرضيات عبدالله جمعة ولكن تصدي لها دفاع الفريق البورسعيدي ببسالة.

 

وجاء تشكيل النادي المصري كالتالي:  حراسة المرمى : أحمد مسعود   خط الدفاع : أحمد شديد قناوي – أحمد شوشة – عمرو موسى – كريم العراقي  خط الوسط : فريد شوقي – إيزي ايميكا – سعيدو سيمبوري  - عمر كمال عبد الواحد – أحمد رفعت   خط الهجوم : كازادي كاسينجو

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-  في حراسة المرمى: محمد أبوجبل  في خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي  في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وعبدالله جمعة  في خط الهجوم: أشرف بن شرقي

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