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محمد عبد العزيز: إجراءات احترازية كبيرة في الجلسة الافتتاحية للنواب.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:03 م
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
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إبراهيم القادري
قال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن جميع العاملين في مجلس النواب عملوا على تسهيل دخول النواب في الجلسة الأولى للمجلس مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، إن هناك خطوات احترازية ووقائية متبعة منذ دخولنا من بوابة مجلس النواب ومن هذه الخطوات قياس درجات وتوزيع الكمامات والمطهرات على جميع النواب .

وأوضح عبد العزيز ، ان التنظيم الذي قام به مجلس النواب ساعد على عدم وجود تكدسات في القاعات والممرات داخل المجلس مؤكدا ان كل نائب ارسل إليه موقعة داخل البرلمان عن طريق خريطة مرسلة إليه قبل موعد الجلسة الافتتاحية .
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