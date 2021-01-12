محمد عبد العزيز: إجراءات احترازية كبيرة في الجلسة الافتتاحية للنواب.. فيديو

قال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن جميع العاملين في مجلس النواب عملوا على تسهيل دخول النواب في الجلسة الأولى للمجلس مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا .





وأضاف عبد العزيز خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز ، إن هناك خطوات احترازية ووقائية متبعة منذ دخولنا من بوابة مجلس النواب ومن هذه الخطوات قياس درجات وتوزيع الكمامات والمطهرات على جميع النواب .



