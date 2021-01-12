مى عمر تروج لمسلسل لؤلؤ بهذه الصورة.. شاهد

روجت الفنانة مى عمر لمسلسلها " لؤلؤ"، ونشرت صورة من العمل عبر حسابها على إنستجرام.

وكانت قد تصدرت الحلقة الـ 13 من مسلسل لؤلؤ من بطولة الفنانة مي عمر مؤشرات البحث بـ جوجل بعد عرضها أمس الاثنين.

وشهدت أحداث الحلقة ظهور خاص للفنان أكرم حسني وهو يجسد دور الموسيقار أشرف جبنة والذي قدم مع لؤلؤ "مي عمر" وصلة غنائية في حفلها وسط حضور جماهيري كبير، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

ثم قررت داليا "هيدي كرم" زوجة طارق نصار "أحمد زاهر" الانفصال عنه بعد تسريب خبر زواجه من لؤلؤ عن طريق نهال "نجلاء بدر" التي مازال طارق يحكي لها أسراره رغم خلافه معها على ما فعلته بينما هي تحاول اقناعه بالاعتراف بابنته.

وتقرر المطربة كاميليا "نرمين الفقي" فضح ماضي لؤلؤ على الهواء في إحدى البرامج وفتح ملفاتها القديمة ومنها أنها نشأت في ملجأ لدار الأيتام ووالدها قتل والدتها بسبب قضية شرف إلا أن لؤلؤ تسطيع تخطي الأزمة بذكاء ورد مقنع لجمهورها.

مسلسل "لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.

في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.



