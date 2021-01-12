التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي "1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن اللقاء المؤجل من منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.





وشهد إنطلاق المباراة ضغط قوي من لاعبى سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة .





وأحرزلويس ادواردو في الدقيقة 32 من عمر هدف تقدم المقاولون العرب من خلال تمريرة سحرية من التونسى سيف الدين الجزيرى لتسكن شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة "31"



