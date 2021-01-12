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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:04 م
لقاء سيراميكا والمقاولون
لقاء سيراميكا والمقاولون العرب
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حسام الحارتي- عز حسين
انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي "1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن اللقاء المؤجل من منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.

وشهد إنطلاق المباراة ضغط قوي  من لاعبى سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة .

وأحرزلويس ادواردو في الدقيقة 32 من عمر  هدف تقدم المقاولون العرب من خلال تمريرة سحرية من التونسى سيف الدين الجزيرى لتسكن شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة "31"

وتمكن أحمد ياسر ريان من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "77 "، من خلال استقبال كرة رأسية وضعها بقوة لتسكن شباك المقاولون العرب .

وحصل  أحمد يارسر ريان على ركلة جزاء لصالح نادي سيراميكا كليوباترا بعد تدخل قوي من فاروقا نور الدين لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء في الدقيقة "10"، من عمر المباراة قبل أن يلجأ أحمد جمال حكم المباارة إلي تقنية الـ var ليتراجع عن قراراه لصالح ذئاب الجبل 
وتمكن سيراميكا كليوباترا من التواجد في المركز السابع برصيد 8 نقاط بينما تواجد المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط 
وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن – خالد صبحي – سيف تقا – محمد توني.
خط الوسط: كوامي بونسو – محمود نبيل – وينفول كوبينا – محمد حسن
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – محمد ابراهيم
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، وعبد الله محمود، وطارق سامي، وأحمد أمين اوفة، وعبد الرحمن بودي، ومحمد جمال، ورجب بكار، وشريف دابو، وشادي حسين.
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب
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