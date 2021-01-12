٣٦٥ ايكولوجي تواصل تحقيق رؤيتها نحو تطوير مستقبل المباني في مصر

اطلقت شركة ٣٦٥ إيكولوجي، الرائدة في توفير الحلول الهندسية والطاقة المتكاملة الأعلى كفاءة، شركة جديدة باسم (ECO IFM)، وهي شركة متخصصة في خدمات صيانة وإدارة المباني، برئاسة المهندس أكرم كمال خبير إدارة وصيانة المباني، بالإضافة إلى خدمة "السلامة ومكافحة الحرائق" بقيادة المهندس أيمن صالحين، في إطار تنفيذ خطة التوسع التي أعلن عنها المهندس أسامة بخيت المدير الإداري لشركة ٣٦٥ إيكولوجي.

ويتمتع المهندس أكرم كمال، بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال إدارة المباني وخدمات الصيانة ما بعد البيع، ونجح كمال في الوصول إلى مناصب عالية بمؤسسات وشركات عالمية في مصر والخليج،

أما المهندس أيمن صالحين، المسئول عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة بعنوان "السلامة ومكافحة الحرائق"، فهو يتمتع بخبرة تزيد عن 16 عامًا في هذا القطاع، ونجح في الوصول لمناصب كبيرة لعدد من الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال في مصر والمملكة العربية السعودية، وحصل على مجموعة من الشهادات المعتمدة من قبل Nation Fire Protection Association (NFPA) باعتباره أخصائي الحماية من الحرائق (CFPS).

وعلق المهندس أسامة بخيت، المؤسس والمدير الإداري لشركة 365 إيكولوجي قائلا: "نسعى في ٣٦٥ إيكولوجي إلى إحداث طفرة فريدة نحو تطوير صناعة المباني في مصر والمساهمة في التنمية الاقتصادية والمستدامة للبلاد، فضلًا عن المعرفة والخبرة الواسعة التي تتمتع بها كوادرنا الجديدة التي ستساعدنا في تحقيق أهدافنا، مؤكدًا على أهمية الوصول إلى أعلى معايير التنمية المستدامة داخل العقارات الذكية التي يتم بنائها."

ومن جانبه، قال المهندس أكرم كمال، المدير التنفيذي لشركة (Eco IFM): " يسعدني الانضمام إلى فريق عمل ٣٦٥ إيكولوجي، وأتطلع إلى تعزيز وجود المجموعة في السوق المصري، والمساهمة في توسيع خدماتها وسد فجوات السوق من خلال تقديم حلول هندسية متكاملة ومستدامة وموفرة للطاقة من مكان واحد "

وأضاف المهندس أكرم: "أصبحت كفاءة المباني اليوم لها الأولوية لدى جميع المطورين، من أجل تحسين تكلفة التشغيل وضمان استدامة مرافقهم، مشيرًا إلى إن (Eco IFM) ستقوم بدورها بقيادة التحول على نطاق واسع في مراقبة استهلاك الطاقة وتقديم التحديث المناسب، فضلًا عن توفيرها برامج إدارة المباني المختلفة التي تضمن كفاءة المباني "

وقال المهندس أيمن صالحين، مدير وحدة أعمال السلامة ومكافحة الحرائق: "أطمح أن يكون انضمامي إلى مجموعة مثل 365 إيكولوجي إضافة قيمة إلى الصناعة، ويسعدني العمل مع شركة على مدى السنوات القليلة الماضية لم تهتم بالاستثمار في المشاريع فحسب، بل الأهم من ذلك أنهم يستثمرون في تطوير فرقهم وفي الموارد البشرية، وهذا بالنسبة لي هو المحور الرئيسي لشركة ناجحة ورائدة".

وأكد صالحين: "أن التقنيات الجديدة لتحقيق السلامة وحلول مكافحة الحرائق أصبحت من الاحتياجات الأساسية ومسؤولية يجب أن نؤمنها لكل فرد مقيم بالمبنى، سواء كانت أعمال تجارية أو مؤسسات أو مرافق أو مراكز تعليمية أو رعاية صحية أو حكومية أو تجارية أو ضيافة أو مباني صناعية."