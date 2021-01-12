تحيا مصر: تكليف رئاسي بتحمل تكاليف لقاح كورونا للأسر الأولى بالرعاية

قال محمد مختار ، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، إن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم ، هو جزء من حملة صندوق تحيا مصر للمشاركة في توفير لقاح كورونا ، مشيرًا إلى أن هذا توجيه من الرئيس السيسي لـ " تحيا مصر " من أجل توفير اللقاح للأسرة الأولى بالرعاية ، سواء كانت مسجلة داخل وزارة التضامن من خلال برنامج " تكافل وكرامة " ، أو من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى صندوق تحيا مصر ، وباقي منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذا الصندوق .
وأشار " محمد مختار " في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم
" المُذاع على فضائية " دي إم سي " ، إلى أن مجموعة " طلعت
مصطفى "، هي من إحدى المؤسسات التي شاركت في حملة " لغير القادرين
" ، وهي أنها تكلفت اليوم بتطعيم 2 مليون مصري بلقاح كورونا مجانًا ، مشيرًا
إلى أن خلال الأيام القادمة ، سيتلقى الصندوق مبلغ قدره 160 مليون جنيه ، وذلك من عدة منظمات ، منها : القلعة والقابضة
، وشركاتها التابعة ، وغيرها من المنظمات التي لم ترغب في ذكر اسمها.
وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، أن وقعت الدكتورة
هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى ويمثلها رجل الأعمال
هشام طلعت مصطفى بروتوكول تعاون للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا ، وهذا يعنى
توفير 4 ملايين جرعة لقاح.
وأوضح " مختار " ، أن حضر توقيع البرتوكول، الدكتورة هالة زايد وزيرة
الصحة، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال محمد أمين ، مشيرًا إلى أن وكانت
وزارة الصحة والسكان قد أكدت أنه يتم التواصل مع كافة الجهات المعنية بالعالم لتوريد
اللقاح إلى مصر.