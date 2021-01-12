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أخبار العالم

لا نريد عنفا.. ترامب: الخطاب الموجه لأنصارى يوم اقتحام الكونجرس معتدل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:38 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الخطاب الذي وجهه لأنصاره الأسبوع الماضي، يوم اقتحام الكونجرس، كان معتدلًا للغاية.

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، أضاف ترامب في كلمة للصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض لزيارة الجدار الحدودي مع المكسيك في منطقة ألامو: "اعتقد الناس أن ما قلته مناسب تمامًا ومعتدلا".

ووصف ترامب، الحظر الذي فرضته منصات التواصل الاجتماعي ضده، بأنه "خطأ كارثي".

ولفت إلى تحرك مجلس النواب لإطلاق عملية لعزله تثير "غضبا شديدا"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يريد عنفا.

وأشار إلى أن هذا التحرك يعد "استمرارا لأكبر مطاردة ساحرات في تاريخ السياسة"، مضيفا: "لكننا لا نريد عنفا".

وكما رفض ترامب، الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ينوي الاستقالة من منصبه جراء الضغط الذي يتعرض له على خلفية اقتحام الكونجرس.
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