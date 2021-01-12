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خبير اقتصادي: محور الطاقة أحد المحاور الرئيسية فى عملية التنمية المستدامة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:29 م
انتاج الطاقة
انتاج الطاقة
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ندى عبد العزيز
قال الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن محور الطاقة هو أحد المحاور الهامة والرئيسية فى عملية التنمية المستدامة فى مصر.

وأضاف "أبو الفتوح" خلال لقائه عبر فضائية الحدث اليوم ببرنامج "رؤية" أن جميع مشاريع التنمية فى أنحاء العالم ترتبط بمدى توفر الطاقة لديها مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من الميزات فى مجال الطاقة منها الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والبترول والقدرة على توفير الطاقة الكهربائية بتكلفة مناسبة للمدن الصناعية وللسكان بصفة عامه

وأشار"أبو الفتوح" إلى أن بالرغم من أن مصر كانت تعانى فى الفترات الماضية من نقص كبير فى الطاقة الكهربائية والذى تسبب فى انقطاعات متكررة فى الكهرباء ، نجد الأن ان هذا الامر اختفى تمامًا بعد أن انشأت مصر العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية مثل "البرلس" "العاصمة الإدارية"" وبنى سويف " مضيفًا أن أصبح لدينا فائض يضع مصر فى العديد من اتفاقيات ربط الطاقة مع الأردن والسودان وليبيا

ولفت "أبو الفتوح"إلى انه سيكون هناك الفترة  المقبلة العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالكهرباء سواء كان فى حوض البحر المتوسط أو منطقة الخليج العربي

وأضاف " أبو الفتوح " أن مصر تمتلك أكبر محطات للطاقة المتجددة مثل محطة "بنبان للطاقة الشمسية التى تعمل على توليد نسبة كبيرة من الطاقة تغطى الاستخدامات المتنوعة .

وأكد " أبو الفتوح"  فى النهاية أن ملف الغاز من أهم الملفات التى بيتم طرحها فى السنوات القليلة باعتبار  احد الأعضاء الهامة فى منتدى غاز الشرق الأوسط، وتعد أيضًا حلقة وصل بين منطقة البحر المتوسط مضيفًا أن مصر كان لديها الفترة الماضية اكتشافات غاز هائلة مع وجود العديد من الإمكانيات لاكتشاف الغاز مؤكدًا أن هذا  يجعل مصر لديها الامكانية لتعيد تصدير الغاز مرة آخرى ويصبح هناك دخل كبير يصب فى خزانة الدولة.

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