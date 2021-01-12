بعد اعتذاره المفاجئ.. رئيس اتحاد اليد: منتخب مقدونيا بدلا من التشيك في المونديال ..فيديو

أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه في حالة اعتذار منتخب عن عدم المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد؛ فسيشارك منتخب بدلا منه، مشيرا إلى أن منتخب مقدونيا سيكون البديل لمنتخب التشيك.





وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أنه وصل حتى الآن 20 منتخبًا وفي انتظار وصول باقي المنتخبات على مدار اليوم وغدًا.





وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه بعد إلغاء حضور الجماهير، طلبنا من رئيس مجلس الوزراء دعم المنتخب؛ فاستجاب وتحدث إلى اللاعبين، وهو ما كان له تأثير بشكل جيد مع معنويات اللاعبين.





وأشار إلى أن حفل الافتتاح سيكون غدا بتمام الساعة الخامسة والنصف، مؤكدا أنه سيتم إجراء مسحات على اللاعبين كل يومين وقبل المشاركة في المباريات.