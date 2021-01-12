استمرت 12 ساعة متواصلة.. حصاد الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021: انتخاب المستشار حنفي جبالي رئيسا للنواب بـ 508 أصوات.. وفوز أبو العينين وسعد الدين بوكالة المجلس الجديد

- فريدة الشوباشي تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

- النواب يؤدون اليمين الدستورية

- المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب

- رئيس المجلس يوجه الشكر لنظيره السابق

شهد البرلمان اليوم، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، كونها أكبر الأعضاء سنا، وذلك قبل أن يتسلم الرئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق، بعد فوزه في انتخابات رئاسة البرلمان، بجانب فوز النائبين محمد أبو العينين والمستشار أحمد سعدالدين بمنصب الوكيلين.

ونصت المادة 115 من الدستور، التي تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

وأذاعت الإذاعة الداخلية مناشدات بارتداء الكمامات داخل القاعة والجلوس في الأماكن المحددة للنواب.

بدأ أعضاء مجلس النواب الجديد أداء اليمين الدستورية وذلك مع انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس برئاسة النائبة فريدة الشوباشي.

ونصت المادة 276 من لائحة البرلمان على أنه "يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

نص اليمين

وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذا اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

حنفي جبالي رئيسا للنواب

أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب 2021 – 2026، وذلك بعد حصوله على عدد أصوات ٥٠٨ صوت، فيما حصل النائب صلاح أبو هميلة ٥٧ صوت، وحصل أحمد عبد الحكيم على صوتين، وحصل محمد مدينة على ٩ أصوات.

أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب 2021 – 2026، وذلك بعد حصوله على عدد أصوات ٥٠٨ صوت، فيما حصل النائب صلاح أبو هميلة ٥٧ صوت، وحصل أحمد عبد الحكيم على صوتين، وحصل محمد مدينة على ٩ أصوات.

تقدم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالشكر والتقدير على لأعضاء مجلس النواب، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا فرق في ذلك بين من وافق ومن اعترض، فتلك هي الديمقراطية التي تتسم بتعدد وجهات النظر.





ووجه رئيس مجلس النواب، خلال كلمته، بعد اختياره رئيسًا لمجلس النواب لشكر للذين تولوا مسئولية الجلسة الإجرائية الأولى، النائبة فريدة الشوباشي وأبانوب عزت وفاطمة محسن.





وقال: "لا يفوتني أن أتوجه بالتحية للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس خلال الفصل التشريعي السابق، للنواب الذين بذلوا مع كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة، مر بها الوطن واجتازها بثقة ونجاح بقيادة زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تشهد له أفعاله على أرض الواقع، بما أنجزه ووجه به الحكومة، وتابع عمل أبناء الوطن الأبطال متابعة مباشرة في مواقع العمل المختلفة، أثمرت مشروعات عملاقة تنشر الخير، وتبشر بمستقبل مشرق للمواطنين،وهو الذي وحد كل القوى الوطنية تحت شعار: يد تحمل السلاح لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، ويد تبني وتستمر في البناء تحت وطأة الوباء الذي اجتاح العالم كله.





وتابع: "خالص الإعزاز والتقدير لشهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل والقضاء والمواطنين المخلصين الذين استشهدوا، بعد أن واجهوا بشجاعة خسة إرهاب مجرم، وعلى ذكر بطولات الشهداء، لا ننسى شهداء الواجب من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين معهم في مواجهة ذلك الوباء اللعين، ولن ننسى من فقدناهم من جراء تفشيه، ونحيي جيش مصر الأبيض لجهودهم في مكافحته.





وقال: "باسمكم جميعًا زميلاتي وزملائي النواب الأفاضل، أتقدم بخالص الشكر للزملاء الأعزاء أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ونوجه التحية لروح الزميل القاضي الجليل رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، كما نوجه الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ومعاونيهم الذين بذلوا كل الجهد حتى إتمام كل مراحل انتخاب مجلس النواب، بالرغم من الظروف والصعوبات التي مر بها الوطن نتيجة ذلك الوباء، وشاركهم في ذلك أبناء الوطن المخلصين، حتى خرجت نتائج الانتخابات معبرة عن حرية المواطن في اختيار مرشحيه بنزاهة وشفافية، وإثراءً لديمقراطية، وإيذانًا لنا كنواب الشعب ببذل غاية جهدنا لتحقيق آمال المواطنين في التنمية، وتلبية مطالبهم في تحسين سبل معيشتهم".





وقال " إن الفصل التشريعي الجديد الذي نستهله اليوم، يلقي على عاتقنا بذلك كل جهدنا، بالبناء على ما أنجزه بامتياز زملاؤنا أعضاء الفصل السابق، حتى نحقق معًا ما يصبوا إليه الوطن في هذه المرحلة المهمة التي تشهد إصلاحات في جميع المجالات، ومنها المجال التشريعي والرقابي الذي أسنده إلينا الدستور.





وقال رئيس البرلمان: دوركم الرقابي على أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن مسئوليتكم في مجال التشريع، ولا يخفى على فطنتكم أن فعالية الرقابة ترتبط بكونها رقابة متوازنة حتى تؤتى ثمارها، فلا تميل كل الميل أو تتشدد بلا حدود، ولا تبالغ بالتهويل أو التهوين، بل تكون بين ذلك قوامًا، وأساس الرقابة المتوازنة الفصلُ المرنُ بين السلطات، حيث تراقب كل سلطة من سلطات الدولة نظيرتها، بهدف تحقيق الصالح العام، وهو ما يتعينُ أن تتسمَ الرقابة بطابع التعاون والتضافر من أجل الإصلاح والتطوير، لا أن تقوم على مجرد التربص واصطياد الأخطاء.





واستطرد: وطننا الغالي ينادينا جميعًا أن نتكاتف ونتعاون كمواطنين صالحين مخلصين، يتقاسمون العيش على أرضه، بلا تفرقه أو تمييز لأي سبب، لا نبتغي إلا المصلحة العامة، وليكن اختلاف الرأي بيننا سبيلًا للتوصل إلى أفضل الحلول لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، ولا يغيب نظرُنا أبدًا عن رفع اسم بلادنا عاليًا، لتحيا أبد الدهر حرةً بأبنائها الأحرار، مستقلةً قوية بمواطنيها الشرفاء المخلصين.





واختتم قائلا: "شعارُنا في ذلك: «تحيا مصرُ دائمًا بأبنائها الأوفياء الأنقياء».



