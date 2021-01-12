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أستاذ قانون دستوري: مستقبل مشرق لمجلس النواب الجديد في ظل التحديات الراهنة ..فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:46 م
مجلس النواب الجديد
مجلس النواب الجديد
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إبراهيم القادري

قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري ، إن الدولة المصرية حرصت على استكمال الاستحقاقات الدستورية هذا لأن من حق الشعب المصري أن يكون لديه مؤسسات دستورية مكتملة .

وأضاف المغازي خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، إن رئيس البرلمان الجديد حنفي جبالي هو قامة كبيرة وعظيمة في مجال القانون الدستوري حيث انه كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا مؤكدا على أن هذا البرلمان يتسم بالديمقراطية بسبب تنوع أعضائه .

وأوضح المغازي ،: هناك مستقبل مشرق لمجلس النواب الجديد في ظل التحديات الاقليمية والدولية مشيرا الى ان هذا المجلس يليق بمصر في ظل الأوضاع الراهنة وهذا سيساعد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .
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