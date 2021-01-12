أستاذ قانون دستوري: مستقبل مشرق لمجلس النواب الجديد في ظل التحديات الراهنة ..فيديو





قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري ، إن الدولة المصرية حرصت على استكمال الاستحقاقات الدستورية هذا لأن من حق الشعب المصري أن يكون لديه مؤسسات دستورية مكتملة .





وأضاف المغازي خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، إن رئيس البرلمان الجديد حنفي جبالي هو قامة كبيرة وعظيمة في مجال القانون الدستوري حيث انه كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا مؤكدا على أن هذا البرلمان يتسم بالديمقراطية بسبب تنوع أعضائه .



