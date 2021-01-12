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نخلي بالنا يا جماعة..أحمد موسى يوجه رسالة لأعضاء مجلس النواب..فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:44 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسي، إن بعض النواب لم يلتزموا بالإجراءات الإحترازية من تباعد إجتماعي وإرتداء كمامات خلال الجلسة الإفتتاحة لمجلس النواب.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" نخلي بالنا يا جماعة من الكمامات إحنا كل يوم بننادي بإرتداء الكمامات".

ووجه موسي رسالة لأعضاء مجلس النواب، قائلا:" رجاء يا جماعة الحرص علي إرتداء الكمامات".

ووجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس،  التحية للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق والنواب الذين بذلوا معه كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن، والتي اجتازها بثقة ونجاح زعيم مخلص وابن بار من ابناء مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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