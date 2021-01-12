تحرير 4558 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامات بالقليوبية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية تنفيذ الحملات المتنوعة على الأماكن المختلفة بقرى ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بعدد من المواقف وفقا لقرارات مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات الفورية على عدم ارتداء المواطنين للكمامات في الشوارع.









وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية تم تحرير 4558 محضرا لعدم ارتداء الكمامة خلال الفترة الماضية حتى اليوم.





وأكد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





وأشار إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.





وشدد على رؤساء المراكز والمدن ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.





وأضاف محافظ القليوبية انه "لا تهاون مع أى مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على حياة المواطنين والصحة العامة للجميع".





ووجه المحافظ إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة بمختلف مناطق المحافظة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.





من ناحية أخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات الأراضي لمناقشة آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للمحافظة، بشكل اقتصادى لتعظيم العائد منها، وإقامة مشروعات تنموية عليها، لاسيما في مدينة القناطر الخيرية وبنها وطوخ وشبرا الخيمة وباقي مدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.





وخلال الاجتماع ناقش المحافظ أبرز الأماكن التي تعتزم المحافظة البدء في تطويرها، ومن بينها مدينة القناطر الخيرية وجزيرة الشعير بها، والتي سيتم العمل على إعادة تخطيطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وذلك وفق مخطط تنموي للمدينة بما فيها الجزيرة للسعي لتطويرها ووضعها على الخريطة السياحية وجعلها منطقة جذب استثماري وتنموي وسياحي.