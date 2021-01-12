تامر أمين: السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي تدعو للفخر وتتحدث عن نفسها.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين إنني عندما رأيت المستشار حنفي الجبالي واختياره كرئيس لمجلس النواب الحالي تأكدت أن السيرة الذاتية لهذا الشخص تدعو للفخر وتتحدث عن نفسها.

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار انني سعيد عندما رأيته يجلس على كرسي رئيس مجلس النواب مشيرا إلى أننا سنرى ادارته للجلسات خلال الفترة القادمة.

ويستعرض "صدى البلد" السيرة الذاتية للمستشار حنفي الجبالي المنافس الأبرز والوافد الجديد ببرلمان 2021:





1. مولده:

ولد في 14 يوليو 1949.





2. مؤهلاته:

- ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا".

- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".

- دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".

- دكتوراة في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".





3. تدرجه الوظيفي:

- معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976

- مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977

- وكيلا للنائب العام في 6/8/1978

- وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976

- وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976

- وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976

- مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978

- عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978

- مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982

- مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982

- مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983

- مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988

- رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996

- نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001

- رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا من سنة 2001 حتى سنة 2004