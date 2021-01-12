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رياضة

تسديدة صاروخية.. حسين الشحات يضيف الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:17 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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حسام الحارتي
أحرز حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد السلام -الأهلي we"، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري .

وتمكن حسبن الشحات من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة " "70"، من خلال تمريرة رائعة من اكرم توفيق إلى حسين الشحات الذي راوغ لاعب الإنتاج الحربي وسدد كرة صاروخية رائعة من يمين منطقة الجزاء اخترقت شباك الحارس أحمد يحيي.
وتمكن علي معلول من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة "48"، من خلال تمريرة رائعة من بواليا إلى حسين الشحات الذي انفرد بالمرمى، وبعد خروج بواليا وصلت إلى علي معلول سددها قوية داخل الشباك.

وشهد انطلاق المباراة ضغطا هجوميا من النادي الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول حيث أهدر محمود عبد المنعم "كهربا"، العديد من الفرص السهلة .
وشهدت الدقيقة "10"، مراوغة رائعة من قبل محمود كهربا لمحمد الشبيني ليسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى مرت بمحازاة القائم الأيسر لمرمى الإنتاج الحربي.
وفي الدقيقة " 15"، تمكن السيد الشبراوي لاعب الإنتاج الحربي من إرسال كرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء النادي الأهلي ، وارتدت إلى علاء سلامة خارج منطقة الجزاء سددها بعيدة عن المرمى .
وأهدر لاعبو الإنتاج الحربي العديد من الفرص داخل منطقة جزاء النادي الأهلي قبل أن يتمكن بدر بانون مدافع المارد الأحمر من التخلص من كافة الكرات التي تهدد مرمي محمد الشناوي .
وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة 

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - والتر بواليا
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