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محافظات

محافظة بني سويف تحذر من أحد البوستات المنشورة على فيس بوك لحالة إنسانية غير صحيحة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:47 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
حذرت محافظة بني سويف من التعامل مع أحد البوستات التي تم تداولها " مؤخرًا" على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي ، والذي تضمن الإشارة إلى استغاثة إحدى الأسر  وطلبها التبرع لإجراء عملية جراحية لطفل  يعاني من عيوب في الفم والعين .

حيث وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  وكيل وزارة الصحة  الدكتور محمد يوسف ببحث الحالة  التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وقام برصدها فريق متابعة السوشيال ميديا  بالمحافظة،وبالفعل تواصل وكيل وزارة الصحة  مع صاحب رقم التليفون المنشور بالبوست ، والذي أفاد بعدم معرفته بأية معلومات عن تلك الحالة ، وأنه قد تم استخدام  رقم تليفونه بالبوست  بدون علمه.

وأكد أنه بمعاودة الاتصال بنفس الرقم مرة أخرى "وجد أن التليفون مغلق باستمرار"،وقد تمت مراجعة البوست وتبين أنه قد تم نشره بتاريخ سابق في شهر أغسطس العام الماضي ، وتم إعادة نشره مجددًا ، حيث  تم التأكد من  أن البوست بغرض استغلال المواطنين  واللعب على الجانب الإنساني والعاطفي  بهدف المتاجرة والتربح  بطرق غير شرعية  تخالف القانون.

وأهابت  المحافظة  بالمواطنين من متابعى مواقع التواصل والسوشيال ميديا  بعدم المبادرة  مع مثل تلك النوعية من البوستات أو المنشورات قبل التأكد من صحة البوست أو المنشور وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية  ، محذرة  من إرسال أية مساعدات مالية  عن طريق الموبايل  أو إيداع مبالغ في حسابات شخصية قبل التيقن من صحة الحالة المنشورة  وجديتها ، تفاديا للوقوع في حالات خداع  أو تدليس .
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