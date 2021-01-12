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أخبار البلد

السياحة والآثار تروج لمقاصد مصر عبر شاشات مطار القاهرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
في اطار استضافة مصر للنسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١  خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري، قامت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني بعرض الفيلم الترويجي الخاص بالبطولة على شاشات العرض الموجودة بصالات مطار القاهرة الدولي وذلك للترويج للبطولة وكذلك المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

 أوضحت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، أن الفيلم الترويجي للبطولة يعرض بالتبادل مع الفيلم  الدعائي "رحلة سائح في مصر" والذي أطلقته وزارة السياحة والاثار في آخر يونيو الماضي للترويج للسياحة قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة الى مصر في أول يوليو الماضي، والذي بدأ عرضه علي شاشات العرض الموجودة بمطار القاهرة الدولي منذ سبتمبر ٢٠٢٠.

تجدر الاشارة الي أن هذه البطولة تعد أكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، بمشاركة 32 دولة، وكانت قد اُقيمت مراسم سحب قرعة هذه النسخة من  البطولة في شهر سبتمبر الماضي.

السياحة والآثار تروج لمقاصد مصر عبر شاشات مطار القاهرة
السياحة والآثار تروج لمقاصد مصر عبر شاشات مطار القاهرة
السياحة والآثار تروج لمقاصد مصر عبر شاشات مطار القاهرة
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