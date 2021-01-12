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فن

مستشفى كورونا.. أروى تعلن إصابتها واستقرار حالة مفيد فورى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:47 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أروى

أعلن الفنانة أروى عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر". 

وغردت أروى قائلة: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابيه.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي امين". 

مفيد فوزى 

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي، إصابة الإعلامى الكبير مفيد فوزى بفيروس كورونا. 

وكتب "طارق"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا... الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري... أستاذ مفيد له إطلالة خاصة، مقروء ومسموع ومرئي".

وأضاف الناقد السينمائي "لا يقلد أحد ولا يستطيع أحد تقليده... ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائما تبرع في سردها لنا".

سونجول أودان

أعلنت النجمة التركية سونجول أودان والتى اشتهرت فى الوطن العربية بشخصية نور فى المسلسل التركى الذى حمل نفس الاسم واشتهرت باسم نور ومهند اصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

واحتفلت النجمة التركية بحفل زفافها العام الماضى حيث تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل زفاف النجمة التركية سونجول أودان - بطلة المسلسل التركي الشهير «نور» الذي تم إنتاجه عام 2005
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