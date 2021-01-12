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رياضة

مورينيو يرد على أوزيل: توتنهام لا تفكر في التعاقد معك

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:52 م
اوزيل
اوزيل
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القسم الرياضي
أطلق جوزيه مورينيو،  مدرب نادي توتنهام الإنجليزي، ردا ناريا على مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال، قائلًا "من قال إننا نفكر ولو قليلًا في ضم أوزيل إلى نادينا؟".

وبحسب صحيفة "ميرور"، جاء رد مورينيو بعد تصريحات أوزيل التي قال فيها، "إنه يفضل اعتزال كرة القدم نهائيا عن اللعب في صفوف توتنهام".

وأشار إلى أن المدرب مورينيو كان قد نجح في ترويض أوزيل أثناء تواجدهما في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني معا، إلا أنهما فشلا في مهمة الارتقاء بالنادي الملكي، فخرجا خاليي الوفاض.

ورغم خروج مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال من حسابات الفريق منذ مارس العام الماضي فإن اللاعب الألماني من أصل تركي قال إنه ليس نادما على انضمامه للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستبعد المدرب مايكل أرتيتا هذا اللاعب البالغ 32 عاما، الذي يمتد تعاقده حتى يونيو ويحصل على أجر يبلغ 350 ألف إسترليني (473 ألفا و235 دولارا) أسبوعيا وفقا لتقارير صحفية، إلى قائمة أرسنال بالدوري الممتاز أو الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021.

وتقول تقارير في وسائل إعلام بريطانية، إن أوزيل قد يغادر النادي اللندني في يناير، وقال المدرب إنه سيسمح له بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.

وفي مناقشات للاعب أوزيل على موقع "تويتر" قال "هناك دولتان أود أن ألعب فيهما قبل اعتزالي وهما تركيا والولايات المتحدة.. إذا ذهبت إلى تركيا فلن أنضم سوى إلى فناربخشه".

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