بسبب مشجع زملكاوي.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك على الهواء

دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة ضحك على الهواء؛ بسبب مشجع زملكاوي، وذلك بعد إشادته بلاعب وسط الزمالك إمام عاشور.





وقام أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، بالإشادة بالأداء الرائع بلاعب الزمالك، قائلًا "عاشور بيطلع صواريخ وقاذفات على مرمى الخصوم، ليفاجئه مشجع زملكاوي برسالة على الهواء، خليك في مجلس النواب يا أستاذ أحمد، الأمر الذى تسبب في دخول الإعلامي في وصلة ضحك، معقبا "بحبكم جدا".





وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف سجله إمام عاشور، وذلك ضمن الجولة السابعة للدوري الممتاز التي أقيمت باستاد برج العرب في الإسكندرية.



