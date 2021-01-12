براءة مأذون بالفيوم من الاتهام بتزوير عقد بيع عمره 19 سنة

قضت محكمة جنح مستأنف أبشواي، اليوم الثلاثاء، ببراءة الدكتور نجاح عدالمقصود، مأذون ناحية قرية أبوكساه بالفيوم من الاتهام المنسوب إليه بتزوير عقد بيع عمره 19 عامًا، ورفض الدعوى المدنية.





صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوطالب، وعضوية المستشارين خالد الشريف ومينا توما، وأمانة سر أحمد إسماعيل.





وكانت النيابة قد وجهت إلى نجاح عبدالمقصود، وآخر مجهول، بتزوير عقد بيع مؤرخ يوم 14 ديسمبر 2002، بأن وقع عليه بتوقيع نسبه زورًا لشخص بصفته بائع، وأنه استعمل المحرر المزور بأن قدمه لهيئة المحكمة حال تداول الدعوى رقم 116 لسنة 2018، مدني كلي أبشواي.