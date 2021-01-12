ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

براءة مأذون بالفيوم من الاتهام بتزوير عقد بيع عمره 19 سنة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:06 م
محكمة
محكمة
Advertisements
قسم الحوادث
قضت محكمة جنح مستأنف أبشواي، اليوم الثلاثاء، ببراءة الدكتور نجاح عدالمقصود، مأذون ناحية قرية أبوكساه بالفيوم من الاتهام المنسوب إليه بتزوير عقد بيع عمره 19 عامًا، ورفض الدعوى المدنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوطالب، وعضوية المستشارين خالد الشريف ومينا توما، وأمانة سر أحمد إسماعيل.

وكانت النيابة قد وجهت إلى نجاح عبدالمقصود، وآخر مجهول، بتزوير عقد بيع مؤرخ يوم 14 ديسمبر 2002، بأن وقع عليه بتوقيع نسبه زورًا لشخص بصفته بائع، وأنه استعمل المحرر المزور بأن قدمه لهيئة المحكمة حال تداول الدعوى رقم 116 لسنة 2018، مدني كلي أبشواي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب