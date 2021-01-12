السجيني: الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب مشهد حضاري

قال أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إننا شهدنا اكتمال البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، مؤكدًا "شهدنا مشهدا حضاريا منظما في الجلسة الافتتاحية يليق بالحياة السياسية في مصر".





وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "الجلسة الافتتاحية تعتبر جلسة إجرائية لانتخاب هيئة المكتب الخاصة بالمجلس مكونة من رئيس، ووكيلين، وغدا وبعد الغد تكتمل انتخابات مكاتب هيئات مكاتب اللجان النوعية".





وتابع أحمد السجيني، "بداية من الأسبوع المقبل يبدأ البرلمان في ممارسة مهامه الدستورية"، مستطردًا "شهدنا اليوم تنظيمًا على أعلى مستوى، وهناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية من النواب".





وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.



