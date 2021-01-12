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أخبار العالم

مايك بنس: وقتنا قارب على الانتهاء.. وإدارة بايدن تحل مكاننا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:19 م
مايك بنس
مايك بنس
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محمد عثمان
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الحالية تعمل بشكل فعال مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في منتصف الفترة الانتقالية.

قال بنس لحكام الولايات الأمريكية إن "وقتنا يقترب من الانتهاء والإدارة الجديدة ستحل مكاننا"، مؤكدًا أن الإدارة الحالية تعمل بجد مع فريق الرئيس المنتخب، جو بايدن، خلال الفترة الانتقالية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأعرب بنس عن شكره لحكام الولايات على تعاملهم مع جائحة فيروس كورونا، ووعدهم بانتقال سلس للسلطة.

وأشار وهو ويقول إن الهدف "هو عدم انقطاع جهودنا المستمرة لوضع صحة الشعب الأمريكي في المقام الأول".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن أعضاء الكونجرس أحيطوا علمًا بأن الآلاف من المسلحين من أنصارترامب، سيحاصرون مبنى الكونجرس خلال حفل تنصيب بايدن، رئيسًا لأمريكا.

وقال النائب كونور لامب، وأحد أعضاء الكونجرس الذين تمت إحاطتهم بسلسلة جديدة من التهديدات ضد النواب الأمريكيين إن الحديث يدور حول 4 آلاف شخص مسلح سيقومون بمحاصرة الكونجرس لمنع دخول أي نائب ديمقراطي إليه.

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