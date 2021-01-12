نتفليكس تعلن عن طرح فيلم جديد أسبوعيا خلال 2021

أعلنت شبكة نتفلكس عن خطتها لعام 2021، ونيتها لإصدار فيلم جديد أسبوعيا بإجمالي 52 فيلما جديدا على مدار العام.
وجاء في الإعلان أن الأفلام المنتظر طرحتها سوف تتنوع بين مستقلة وشابة، بعضها لمخرجين صغار، والأخرى لأسماء مخضرمة.
وجاء في الإعلان أن الأفلام المنتظر طرحتها سوف تتنوع بين مستقلة وشابة، بعضها لمخرجين صغار، والأخرى لأسماء مخضرمة.
وتصدرت خدمة البث التليفزيونى نتفليكس Netflix، خدمات البث التليفزيونى الأخرى بأكثر من 195 مليون مشترك عالميا، وذلك على الرغم من تراجع إيراداتها للربع الثالث للعام الحالى 2020، حيث حققت الشركة 2.2 مليون مشترك، وإيرادات كلية بنسبة 6.44 مليار دولار، بنسبة 22.7 % ، ومن المتوقع أن تتعافى أرباح الخدمة فى العام القادم 2021 ، وفقا لتوقعاتها.