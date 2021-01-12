ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إلهام شاهين: فخورة بالعمل مع الممثل كامل الباشا في حظر تجول

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:52 م
الهام شاهين
الهام شاهين
Advertisements
محمد نبيـل
أكدت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين أن شخصيتها في فيلم حظر تجول جعلت المشاهد لأول مرة يتعاطف مع قاتلة ومجرمة، وهنا تكمن  عبقرية السيناريو.

وقالت لـ"صدى البلد" أن تعاونها مع أمير رمسيس كان سلسلا ومثمرا، كما أنها سعيدة للغاية للوقوف أمام الممثل الفلسطيني الكبير كامل الباشا، خاصة وأنه حاصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وقد حصلت النجمة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن" ضمن منافسته بالمسابقة الرسمية بالمهرجان القاهرى.

الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.
 
وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.
 
الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طرح بوسترات فيلم حظر تجول

مقتبسة من أمير رمسيس.. أحمد مجدي يتحدث عن شخصيته في فيلم حظر تجول.. فيديو

بحضور إلهام شاهين وإسعاد يونس.. العرض الخاص لفيلم حظر تجول | صور

عرض خاص لفيلم «حظر تجول» بحضور إسعاد يونس .. صور

قدمتم أدواركم ببراعة.. إلهام شاهين توجه رسالة لصناع فيلمها «حظر تجول»

نورتي السينما والفيلم.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ إسعاد يونس خلال عرض «حظر تجول»

ترشيحاتنا

أول قرار من باتشيكو بعد فوز الزمالك على المصرى فى الدوري

فوز النائبين محمد أبو العينين وأحمد سعد بمنصب وكيلي مجلس النواب

استشاري تغذية: شرب اللبن سبب تضخم البروستاتا

الرئيس اللبناني متورط.. مستشار الحريري يكشف تفاصيل جديدة بشأن فيديو عون المسرب

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مباراة الأهلى والإنتاج الحربى.. تفاصيل

رسميا.. المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب