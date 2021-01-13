صندوق عالمى بـ3 ملايين دولار لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا

أنشأت مبادرة جوجل نيوز صندوقا عالميا مفتوحا لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم، يصل حجمه إلى ثلاثة ملايين دولار.





وبحسب تقرير عبر وكالة الأنباء "سي ان بي سي"، قالت مبادرة جوجل التابعة لشركة ألفابت في تدوينة إن "الصندوق المفتوح لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات كوفيد-19" يدعم الجهود الصحفية للتحقق بشكل الفعال من المعلومات المضللة عن عملية التطعيم ضد كوفيد-19".





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وأضافت الشركة في التدوينى المنشورة منذ قليل، "في حين أن المعلومات الخاصة بكوفيد-19 عالمية بطبيعتها، فإن المعلومات المضللة استُخدمت أيضا في استهداف مجتمعات بعينها".





وسيقبل الصندوق المشروعات الساعية إلى توسيع قاعدة تدقيق المعلومات، خاصة للمجموعات التي تتعرض بشكل غير متناسب للمعلومات المضللة.





وسيفحص فريق من 14 محكما من القطاعات الأكاديمية والإعلامية والطبية وغير الهادفة للربح، وأيضا ممثلون لمنظمة الصحة العالمية، الطلبات المقدمة للصندوق، وكانت مبادرة جوجل نيوز تعهدت في ديسمبر بمبلغ 1.5 مليون دولار لتمويل مركز إعلامي للقاحات كوفيد-19 لدعم أبحاث تدقيق المعلومات.