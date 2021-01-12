هاني الناظر: هذه الفئة هي الأكثر تعرضا ونقلا لفيروس كورونا ..فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن تراجع الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا له أسباب عديدة أبرزها الالتزام بالإجراءات التي فرضتها الحكومة.





وأضاف "الناظر"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن فئة الشباب هي الأكثر تعرضا ونقلا لفيروس كورونا، مناشدا الشباب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها الالتزام بالكمامة.





وأشار الدكتور هاني الناظر، إلي أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وأكد، أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا سبب رئيسي لانخفاض أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.



