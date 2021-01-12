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نشوى الديب: المجلس قام بعمل سرادق بالخارج وهذا لضيافة السادة النواب.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:57 م
نشوي الديب
نشوي الديب
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إبراهيم القادري
قالت نشوى الديب عضو مجلس النواب ، ان جميع المرافقين بالسادة النواب ينتظرون خارج المجلس  وهذا من أجل تنظيم المجلس بالاضافة الي ان المجلس قام بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية النواب من الإصابة بفيروس كورونا .

وأضافت نشوى الديب خلال لقائها على قناة اكسترا نيوز ، ان جميع النواب يلتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية كما أننا لا نقوم بإلقاء السلام مؤكدة على ان المجلس قام بعمل سرادق خارج المجلس وهذا لضيافة السادة النواب ويحتوي هذا السرادق على شاشات عرض كبيرة .

وأوضحت نشوي الديب ، أن هناك كم كبير من من مشاريع القوانين لم نستطيع الانتهاء منها في الفصل التشريعي الأول للبرلمان ونأمل في الانتهاء منها في دور الانعقاد الجديد للمجلس .
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