نشوى الديب: المجلس قام بعمل سرادق بالخارج وهذا لضيافة السادة النواب.. فيديو

قالت نشوى الديب عضو مجلس النواب ، ان جميع المرافقين بالسادة النواب ينتظرون خارج المجلس وهذا من أجل تنظيم المجلس بالاضافة الي ان المجلس قام بالعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية النواب من الإصابة بفيروس كورونا . أجلالإجراءاتوالوقائيةالإصابة





وأضافت نشوى الديب خلال لقائها على قناة اكسترا نيوز ، ان جميع النواب يلتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية كما أننا لا نقوم بإلقاء السلام مؤكدة على ان المجلس قام بعمل سرادق خارج المجلس وهذا لضيافة السادة النواب ويحتوي هذا السرادق على شاشات عرض كبيرة .



